Игнатьев: «Дзюба далек от оптимальной формы, но голевое чутье перевешивает недочеты»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев оценил текущее состояние форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«На данный момент Дзюба далек от оптимальной формы, но это логично, потому что он очень долго не играл. Ему нужно чуть больше времени, чтобы набегать километраж. Пока у Артема нет того объема работы на передней линии, но его голевое чутье перевешивает все недочеты, которые есть на сегодняшний день. Через несколько туров появится объем и все будет совсем по-другому. Пока он провел всего три игры, так что это только начало. Самое главное, чтобы не было травм, а свою работу он хорошо умеет делать», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ Дзюба отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).