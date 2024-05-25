Игнатьев: «Я бы вызвал Глушенкова в сборную России»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о невызове полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в сборную России.

«На мой вкус, я бы Глушенкова, конечно, вызвал. Он один из лучших на сегодняшний день игроков, которые умеют создать атакующий момент и хорошо завершить атаку, уверенно контролирует ситуацию. Поэтому мне думается, что он должен был быть в составе. Конечно, его вызов или нет — это вопрос выстраивания тактических и игровых нюансов. По мне, он крайне необходим сборной», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Глушенков был включен в расширенный список сборной России, однако не попал в окончательный состав. Национальная команда 7 июня проведет товарищеский матч с Белоруссией.