Игнатьев считает, что конфликты в «Спартаке» поднимают уровень мотивации игроков

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, как на «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ с «Пари НН» повлияют внутренние конфликты.

«Все, что происходит на пределами поля, остается там. Есть неписаный закон: конфликты иногда нужны, чтобы поднять уровень мотивации. Когда тишь и гладь — это не всегда хорошо. Но сейчас мы не знаем, на каком уровне находится конфликт внутри клуба. Ничего страшного не произошло. В каждой команде бывают споры. Кто-то доволен, кто-то — нет, кто-то счастлив, а кто-то — нет. Ситуация внутри «Спартака» никак не повлияет на игру с «Пари НН». Даже не стоит на этом зацикливаться. Если что-то начнет происходить, то этот игрок тут же сядет на скамейку и будет смотреть матч вместе с тренером», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева из-за нарушения дисциплины. Также СМИ информировали, что российские игроки «Спартака» недовольны наставником.