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Сегодня, 18:37

Игнатьев считает, что Кутепов сможет найти команду в РПЛ

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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев ответил на вопрос «СЭ» о будущем защитника автозаводцев Ильи Кутепова.

«Конечно, найдутся клубы для Кутепова. У нас 16 команд. Что, они все сформированы серьезными мастерами? Предложение заграницей? Я не знаю, что для него лучше. Может, у него денег море. Ему надо только быть дома, рядом с детьми и женой. Или он хочет уехать куда-то. Когда будет конкретное предложение, мы с вами поговорим и постараемся его натолкнуть как-то на мысль. А принимать решение будет он. Я не думаю, что это такая важная , чтобы мы про него так говорили. Кто такой Кутепов? Обыкновенный футболист», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29-летний защитник выступает за «Торпедо» с лета 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями.

В настоящее время Кутепов тренируется с молодежной командой. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.

Илья Кутепов. Кутепов ответил на вопрос о причине перевода в молодежную команду

Илья Кутепов
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Борис Игнатьев
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