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26 июля, 23:28

Игнатьев считает, что лидером «Локомотива» в сезоне РПЛ-2024/25 может стать Баринов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, какие футболисты станут лидерами «Локомотива» в сезоне РПЛ-2024/25.

«В сегодняшнем «Локомотиве» достаточно людей, которые могут взять на себя лидерские качества после уходов Глушенкова и Миранчука. В первую очередь, это Баринов. У него такие человеческие качества, которые позволяют быть лидером. Он рожден, чтобы быть главным действующим лицом в коллективе. Также, конечно, небезосновательно болельщики «Локомотива» многого ждут от Пиняева. Еще мне видится, что в ближайшее время на ведущие роли в команде выйдет Карпукас», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В первом туре сезона РПЛ-2024/25 «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2). 27 июля команда встретится с «Динамо» во 2-м туре чемпионата России.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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