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Игнатьев: «С Дзюбой надо переподписывать соглашение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» должен предложить новый контракт нападающему Артеме Дзюбе.

«На сегодняшний день, конечно, с ним стоит продлевать контракт. Конечно, исходя из того, что он уже вложил в деятельность команды. Да, с ним надо переподписывать соглашение. При этом нужно учитывать его возраст и сильно не размахиваться цифрами в контракте. Мне кажется, ему подойдет вариант год+год. Ведь ему 34 года. Игрока нужно держать на привязи», — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьева.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В 6 матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-lokomotiv-dolzhen-uchityivat-vozrast-dzyubyi-i-pri-prodlenii-ne-razmahivatsya-tsiframi-v-kontrakte
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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