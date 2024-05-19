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Сегодня, 20:31

Игнатьев считает, что «Локомотив» поборется за золото чемпионата России в следующем сезоне

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если «Локомотив» сохранит текущий состав, то будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. У железнодорожников молодая команда, которая с каждым годом должна прибавлять. В «Локомотиве» собраны очень талантливые молодые футболисты, которые любят играть в атаку. В этом сезоне сильно прибавил Глушенков, в следующем может выстрелить Пиняев», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После 29 туров чемпионата России команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в таблице с 50 очками. В заключительном туре «Локомотив» встретится в гостях с «Балтикой».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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