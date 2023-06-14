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Игнатьев: «В следующем сезоне «Локомотив» навяжет «Зениту» серьезную конкуренцию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» в следующем сезоне может побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Во второй части прошедшего сезона «Локомотив» проделал отличную работу: клуб подписал и перспективных, и опытных игроков, изменил состав руководства, скорректировал стратегию. Селекция была на высшем уровне. Если все продолжится в том же духе, «Локомотив» обязательно завоюет титул в ближайшее время. Думаю, уже в следующем сезоне «Локомотив» навяжет «Зениту» серьезную конкуренцию в борьбе за чемпионство. Будет здорово, если кто-то наконец-то сможет конкурировать с петербуржцами», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России, набрав 45 очков в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-v-sleduyushhem-sezone-lokomotiv-navyazhet-zenitu-ser-eznuyu-konkurentsiyu-v-bor-be-za-chempionstvo/
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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