Игнатьев считает, что «Локомотиву» не нужен Соболев

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры «Локомотива» на старте сезона РПЛ.

«Локомотив» всегда умел хорошо работать с молодыми игроками. Приятно видеть, что в команде важную роль играют воспитанники. Чемпионство? Это лишние разговоры, не нужно грузить ребят этим. Возможный переход Соболева? Александр сейчас не нужен «Локомотиву», они и так в полном порядке", — сказал Игнатьев «РБ Спорт».

После шести туров РПЛ «Локомотив» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте расположился «Зенит» (14 баллов), на третьем — «Краснодар» (12 очков).

В ближайшем туре чемпионата России по футболу «Локомотив» дома сыграет против «Краснодара». Встреча состоится 1 сентября и начнется в 19:30 мск.