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Сегодня, 15:39

Игнатьев считает, что российский футбол стал интереснее и смотрибельнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил развитие отечественного футбола в последние годы.

«Наш футбол стал интереснее и смотрибельнее с точки зрения индивидуального умения. Команды стали больше забивать, но практически все клубы теперь слабо играют в обороне и допускают ошибки при тактических построениях. Группа обороны часто не исполняет свои функциональные обязанности, но любая команда перед игрой ставит две задачи. Первая — как забить, а вторая задача общекомандная — как меньше пропустить. Вся команда, начиная от нападающего, должна обороняться так, чтобы соперник не перешел в агрессивное наступление. Сегодня этот тезис канул в века. Да, тренеры наверняка говорят об этом, но футболисты достаточно поверхностно относятся к решению оборонительных задач», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После 4 матчей «Урал» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. У «Краснодара» и «Спартака» по девять очков, однако краснодарцы имеют матч в запасе.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005274735_boris_ignatev_nash_futbol_stal_interesnee_i_smotribelnee
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Борис Игнатьев
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