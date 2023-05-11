Игнатьев: «Семин — лучший российский специалист. Он пригодился бы любому клубу, особенно «Локомотиву»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о своем коллеге Юрии Семине.

«Все понимают, что Юрий Семин — лучший российский специалист, и не потому, что у него много регалий, а потому, насколько он знает предмет, как сильно проявляется его активность. Сейчас Юрий Палыч без работы, но все равно съездил посмотреть полуфинал ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити», будет смотреть и финал. Это он делает не для того, чтобы развеяться, как в театре. Семин все еще продолжает быть в процессе тренерской работы и отслеживает все инновации мирового футбола, которые необходимы для тренера такого уровня. Имя тренера Семина пригодилось бы любому клубу, особенно «Локомотиву», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

Сегодня, 11 мая, Семину исполнилось 76 лет.

Специалист тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив», «Ростов» и многие другие клубы. Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.