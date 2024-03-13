Игнатьев считает, что сейчас не лучшее время для смены тренера в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что «Спартаку» нет смысла сейчас увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Спартак» — народная команда, вокруг него всегда какой-то ажиотаж, шум, треск. Люди живут этим. Конечно, клуб предпримет меры, чтобы успокоить игроков, разрядить обстановку после неудачи. Не думаю, что они сейчас уволят Абаскаля. Лучше дать ему доработать до финального свистка чемпионата, а потом уже решать, как жить дальше. Снять тренера сейчас — навести тень на плетень, создать себе проблемы. Придется объяснять, почему так сделано, платить неустойку, нанимать нового специалиста. Что тот за оставшееся время успеет? При нем «Спартак» займет высокое место? Нет, конечно. Новый тренер затеет перестройку с прицелом на будущее», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. После 20 сыгранных туров «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.