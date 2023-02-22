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Сегодня, 16:54

Игнатьев: «Система «весна-осень» больше подходит нашему футболу»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что система «весна-осень» больше подходит отечественному футболу

«Я всегда был за то, чтобы играть по системе «весна-осень». Даже тогда, когда только разговоры начались о необходимости перехода на европейскую. Для нашего футбола в старом формате больше плюсов. Сейчас получается два чемпионата в одном: летом и осенью играли одни команды, потом три месяца отдыха, сейчас эти же команды поменялись. Потом еще летом перерыв. Сезон разрывается, нет единого цикла. Раньше все было проще. Завершили чемпионат в ноябре — готовимся к марту, к новому сезону, собираем состав под еврокубки. Во всех организациях бюджет верстается в начале года. Можно что-то планировать. На мой взгляд, со спортивной и организационной точек зрения прежняя система больше подходит нашему футболу», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Также он высказался о том, что в низших лигах российского футбола больше перерыв и хуже условия для проведения матчей в холодную погоду.

«Это вообще за гранью моего понимания. Там люди получают зарплату, ничего не делая, с ноября по апрель. Только тренируются. И только за тренировки футболисты получают заработную плату. Это вообще ни в какие ворота», — добавил специалист.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-konechno-sistema-vesna-osen-luchshe-sejchas-futbolisty-poluchayut-den-gi-tol-ko-za-to-chto-treniruyutsya/
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
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