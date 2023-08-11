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Сегодня, 14:49

Игнатьев считает, что «Спартак» не забьет много мячей «Уралу»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился ожиданиями от 4-го тура РПЛ.

«Судя по тому, что сегодня показывает «Спартак», я не предвижу неожиданностей. Думаю, что москвичи внесут коррективы в игру в обороне и победят. Нельзя сказать, что «Урал» — это слабая команда, но красно-белые сейчас смотрятся весомее. При этом я не жду много голов от гостей, потому что играть им предстоит на выезде. Идет наслоение эмоциональной усталости, потому что мало дней на восстановление. Сложно будет найти ресурсы, которые позволят много забить», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Урал» — четвертый (7 очков).

Встреча состоится сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005273122_boris_ignatev_spartak_ne_zabet_uralu_mnogo_a_dinamo_budet_tyajelo_s_baltikoy
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ФК Спартак (Москва)
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Борис Игнатьев
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