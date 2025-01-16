Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Игнатьев: «Талант и потенциал Батракова сравним с Миранчуками»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о перспективах хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Талант и потенциал Батракова без сомнений сравним с Миранчуками. Их возможности абсолютно точно можно сопоставлять и никак при этом не ошибиться. Но нельзя забывать, что уже было достаточно примеров с перспективными ребятами. А потом они теряли темп своего развития, проявляли уже несколько иное отношение к делу. На сегодняшний день Батракову нужно сделать все, чтобы постоянно улучшать свою игру.

Такому молодому футболисту необходимо помогать. И не столько его нужно оберегать в клубе, сколько делать все возможное, чтобы найти все прорехи в его игре. И напоминать, что у него есть еще возможности и необходимость формировать себя дальше. Потому что когда все вокруг начинают говорить лишнее в сторону одаренного футболиста, наша российская ментальность не позволяет нам закреплять то, что было вчера», — сказал Игнатьев Legalbet.ru.

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт 19-летнего полузащитника с клубом действует до июля 2027 года.

Источник: Legalbet.ru
3
Алексей Батраков
Борис Игнатьев
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Newsweek сообщил о «большом госте» из США на параде Победы в Москве
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя