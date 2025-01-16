Игнатьев: «Талант и потенциал Батракова сравним с Миранчуками»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о перспективах хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Талант и потенциал Батракова без сомнений сравним с Миранчуками. Их возможности абсолютно точно можно сопоставлять и никак при этом не ошибиться. Но нельзя забывать, что уже было достаточно примеров с перспективными ребятами. А потом они теряли темп своего развития, проявляли уже несколько иное отношение к делу. На сегодняшний день Батракову нужно сделать все, чтобы постоянно улучшать свою игру.

Такому молодому футболисту необходимо помогать. И не столько его нужно оберегать в клубе, сколько делать все возможное, чтобы найти все прорехи в его игре. И напоминать, что у него есть еще возможности и необходимость формировать себя дальше. Потому что когда все вокруг начинают говорить лишнее в сторону одаренного футболиста, наша российская ментальность не позволяет нам закреплять то, что было вчера», — сказал Игнатьев Legalbet.ru.

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт 19-летнего полузащитника с клубом действует до июля 2027 года.