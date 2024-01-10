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Сегодня, 02:20

Игнатьев: «Тюкавин — козырь «Динамо», он способен играть еще результативнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является козырем московского клуба. 21-летний россиянин был признан лучшим игроком чемпионата России в ноябре и декабре.

«Динамо» — скрытый претендент на чемпионство. Понятно, что им будет сложнее, чем «Краснодару» и «Зениту», но шансы есть. Тюкавин — козырь «Динамо», он способен играть еще результативнее. Константин уже может претендовать на роль лидера команды, несмотря на свой молодой возраст», — цитриует «РБ Спорт» Игнатьева.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 18 матчей, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-tyukavin-kozy-r-dinamo-on-mozhet-igrat-eshhe-rezul-tativnee/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
Константин Тюкавин
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