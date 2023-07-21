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Игнатьев считает, что у «Локомотива» будет преимущество в матче против «Рубина»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возвращение «Рубина» в РПЛ и поделился ожиданиями от матча казанцев против «Локомотива» в первом туре.

«Очень хорошо, что «Рубин» вернулся из первой лиги и будет участвовать в высшем российском эшелоне. Почему хорошо? Потому что «Рубин» и Казань ассоциируются с серьезными футбольными традициями. Команда задавала тональность в футболе, завоевывала высокие места и поддерживала имидж вида спорта на международном уровне. Но в первой игре «Локомотив» все-таки имеет преимущество. Потому что «Рубин» будет нащупывать игровой ритм после перерыва», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Встреча между «Локомотивом» и «Рубином» пройдет на «РЖД Арене» в субботу, 22 июля. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-rubin-i-kazan-assotsiiruyutsya-s-sereznyimi-futbolnyimi-traditsiyami
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Борис Игнатьев
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