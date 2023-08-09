Игнатьев: «Зенит» остался без наездников, которые в одиночку могли поставить жирную точку в любом поединке»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о турнирном положении «Зенита».

«Зенит» еще раз подтвердил, что наличие качественных игроков является первостепенной задачей для любого клуба, который стремится завоевать титулы. Нужно понимать, кто покинул команду. Из клуба ушел Малком, уехал Кузяев. «Зенит» остался без наездников. Это люди, которые в одиночку могли поставить жирную точку в любом поединке. Также из обоймы выпал Вендел. Их защитники допускают такие ошибки в обороне, после которых рассчитывать на большие результаты сложнее. Для этого нужно иметь в атаке игрока, как Малком», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

По итогам 3 туров чемпионата России «Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка. 13 августа петербургская команда дома сыграет с «Факелом». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.