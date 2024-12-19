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Сегодня, 08:10

Игнатьев считает, что уход Осинькина из «Крыльев Советов» будет потерей для российского футбола

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о возможном уходе Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

Ранее появилась информация, что 59-летний специалист покинет самарскую команду по окончании сезона. Наиболее вероятным кандидатом на смену Осинькину называется главный тренер «Чайки» Евгений Калешин.

«Не хотел бы, чтобы он уходил. Это потеря для нашего футбола. Хороший тренер со своим видением, понимающий как тактические возможности, так и отдельно взятых игроков. Под его руководством команда показывает интересный и смотрибельный футбол. Но все время игроки, которые формируют лицо команды, оказываются в других коллективах, и это, конечно, сказывается на подготовке и качестве футбола», — цитирует Игнатьева Vprognoze.ru.

В этом сезоне «Крылья» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков за 18 туров.

Источник: Vprognoze.ru
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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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