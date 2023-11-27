Игнатьев считает, что «Урал» по праву одержал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Краснодара» в гостевом матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

«На мой взгляд, уровень психологической готовности «Краснодара» в матче с «Уралом» не был таким, который мы раньше у них наблюдали. Команда не показала своей атакующей игры, комбинационного футбола с быстрыми перехватами и активным прессингом. Вчера «быки» были пассивны в игре и давали сопернику очень много возможностей. Но стоит отдать должное и екатеринбуржцам. Они хорошо подготовились к встрече с краснодарцами и четко представляли, как с ними бороться. «Урал» по праву одержал победу в этом матче», — приводит слова Игнатьева RT.

«Краснодар» после поражения от «Урала» упустил лидерство в чемпионате России и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко. «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.