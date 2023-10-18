Игнатьев считает, что в этом сезоне в РПЛ более конкурентоспособная среда

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в этом сезоне.

«Конечно, «Зенит» будет в числе фаворитов. Но это не значит, что команда финиширует первой, а пока только будет сражаться за лидерство. В турнире сейчас более конкурентноспособная среда, чем было в прошлые годы. Я не беру на себя ответственность назвать следующего чемпиона. Мне кажется, что никто сейчас не возьмется предсказать победителя», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 27 очками. «Крылья Советов» (21) и «Зенит» — в тройке. «Локомотив» — на четвертом месте с 19 очками. «Пари НН», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» имеют по 17 очков.