Игнатьев: «Юран даст «Пари НН» вектор движения»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о возможном назначении Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН».

«В «Химках» в прошлом году были такие же условия для работы, в «Торпедо» сейчас то же самое. Сергею Николаевичу нужно будет найти те педали, на которые нужно давить, чтобы футболисты нижегородцев поняли, что он тот тренер, который им нужен. Все остальное — детали. То, что у Сергея Николаевича есть некий фронт, который он должен обслужить, это понятно. Думаю, что он все может. Юран — амбициозный, с твердым характером, с пониманием, что порядок бьет класс и как этот порядок наводить в коллективе. Сергей Николаевич не пластилин, футболисты не смогут с ним вылепить, чего порой хотят — деньги получать и не работать. Юран даст «Пари НН» вектор движения», — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

2 апреля сообщалось, что российский специалист Сергей Юран в ближайшее время станет главным тренером «Пари НН». Артем Горлов спустя 3 месяца будет уволен.

Клуб из Нижнего Новгорода с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.