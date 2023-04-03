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Игнатьев: «Юран даст «Пари НН» вектор движения»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о возможном назначении Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН».

«В «Химках» в прошлом году были такие же условия для работы, в «Торпедо» сейчас то же самое. Сергею Николаевичу нужно будет найти те педали, на которые нужно давить, чтобы футболисты нижегородцев поняли, что он тот тренер, который им нужен. Все остальное — детали. То, что у Сергея Николаевича есть некий фронт, который он должен обслужить, это понятно. Думаю, что он все может. Юран — амбициозный, с твердым характером, с пониманием, что порядок бьет класс и как этот порядок наводить в коллективе. Сергей Николаевич не пластилин, футболисты не смогут с ним вылепить, чего порой хотят — деньги получать и не работать. Юран даст «Пари НН» вектор движения», — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

2 апреля сообщалось, что российский специалист Сергей Юран в ближайшее время станет главным тренером «Пари НН». Артем Горлов спустя 3 месяца будет уволен.

Клуб из Нижнего Новгорода с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-yuran-dast-pari-nn-vektor-dvizheniya-on-ambicioznyi-trener-s-tvyordym-kharakterom-240412/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Борис Игнатьев
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