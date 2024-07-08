Игнатьев: «С первым местом «Зенита» в РПЛ все понятно, оно незыблемое»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» снова станет чемпионом России в сезоне-2024/25.

«Ну какая борьба за первое место? Оно всем понятно. По мне, первое место «Зенита» сейчас незыблемое. Это исходит из многих моментов, которые дают основание так утверждать. Тут и финансовая база клуба, и организационная, приобретения футболистов и скамейка запасных. Плюс тренерский корпус команды. Все это вкупе. Это же не просто так, что ты захотел — победил. В футболе так не бывает, нужны возможности и их реализация. Если у кого-то нет возможностей, то, что бы ты там ни реализовывал, это будет сложный процесс», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. В 1-м туре сезона-2024/25 петербуржцы встретятся 20 июля с «Крыльями Советов».