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Сегодня, 21:00

Игнатьев считает хавбека «Краснодара» Сперцяна открытием 2023 года

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал футболиста РПЛ, который стал для него открытием года. Он отметил его игровые качества и технико-тактическую оснащенность.

«Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он еще проявил себя, как настоящий лидер команды. У него было стремление участвовать во многих командных эпизодах. Игрок провел год на хорошем эмоциональном уровне. Для спортсмена — это хорошие качества. Он проявил себя большим мастером игры», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России, набрав 38 очков в 18 встречах. Сперцян участвовал во всех матчах первой половины РПЛ, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-schitaet-spertsyana-otkryitiem-2023-goda
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
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