Игнатьев считает «Локомотив» более выстроенной командой, чем «Спартак»

Сегодня, 19:00
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче московского «Спартака» против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ.
«От этого матча многого стоит ждать. Обе команды способны показать свои лучшие качества. «Локомотив» выглядит более предпочтительно, они должны использовать свой атакующий потенциал. В этой команде есть футболисты, которые заслуживают особого отношения к себе. В обороне же «Локомотив» не настолько хорош, допускает ошибки», — цитирует Игнатьева Legalbet.ru.
По его словам, «Спартак» нестабилен — может показать квалифицированную игру, а потом допустить несбалансированный и хаотичный футбол.
«Локомотив» более выстроенная команда, чем «Спартак». Они играют в более осязаемый футбол, лучше себя показывают. Не могу определить фаворита и нет такого желания. Но игра будет настоящим спектаклем», — подытожил Игнатьев.
После 15 туров РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» находится на пятой строчке с 28 очками.
Команды встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)