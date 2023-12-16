Игнатьев считает ошибочным назначение Морено на пост главного тренера «Сочи»

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Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».
«Думаю, что это ошибочное назначение. Во-первых, команда сейчас находится на последнем месте в РПЛ. Ей необходим наставник, который сумеет всколыхнуть игроков, знающий российский футбол. Чтобы добиться результатов и найти взаимопонимание с футболистами, надо говорить с ними на одном языке. Это касается как личных встреч с глазу на глаз, так и групповых занятий. У игроков надломился внутренний стержень, и с этим надо работать. Ему надо знать наш футбол. За счет чего он сможет конкурировать? Что он сможет привнести в команду? Нечто знакомое и испанское? Или постарается лучше узнать российский чемпионат?» — приводит слова Игнатьева RT.
Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.