Игнатьев считает ошибочным назначение Морено на пост главного тренера «Сочи»

Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Думаю, что это ошибочное назначение. Во-первых, команда сейчас находится на последнем месте в РПЛ. Ей необходим наставник, который сумеет всколыхнуть игроков, знающий российский футбол. Чтобы добиться результатов и найти взаимопонимание с футболистами, надо говорить с ними на одном языке. Это касается как личных встреч с глазу на глаз, так и групповых занятий. У игроков надломился внутренний стержень, и с этим надо работать. Ему надо знать наш футбол. За счет чего он сможет конкурировать? Что он сможет привнести в команду? Нечто знакомое и испанское? Или постарается лучше узнать российский чемпионат?» — приводит слова Игнатьева RT.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.