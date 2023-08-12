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Игнатьев считает работу Гончаренко причиной удачного старта «Урала» в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев связывает успехи «Урала» в РПЛ с работой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Успехи «Урала» — это тренерская заслуга. Видно, как они играют, насколько выстроены командные взаимодействия как в атаке, так и при обороне, повышена ответственность за игровой эпизод, соответствующее отношение к дисциплине, контроль мяча. «Урал» — это уже уверенная в себе команда, которая не просто добывает очки и счастлива ничейному результату, а играет в футбол со знанием дела, и делает это на равных с сильнейшими клубами России. Игроки потрясающе готовы физически: много двигаются, много бегают, не дают сопернику играть. Используют все, чтобы выигрывать матчи. Это хорошая, можно сказать имиджевая команда», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

11 августа «Урал» обыграл «Спартак» в рамках матча 4-го тура чемпионата России (3:2). На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/12/21060350.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Борис Игнатьев
Виктор Гончаренко
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