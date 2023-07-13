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Игнатьев согласился с Кафановым, что Яшин, Дасаев и Акинфеев входят в тройку лучших вратарей России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев согласился с мнением тренера вратарей сборной России Виталием Кафановым, который в интервью Sport24 включил Льва Яшина, Рината Дасаева и Игоря Акинфеева в тройку лучших вратарей российской школы.

«Полностью согласен с Кафановым. Если говорить по временным отрезкам, то Яшин был лучшим в свое время, потом Ринат Дасаев. Дальше, на мой взгляд, правильно дана оценка, что на данном этапе Игорь Акинфеев — лучший вратарь. Могу с ним только согласиться. Кого бы добавил в этот список? Можно окунуться в долгие дискуссии, но, если говорить о лучших вратарях нашей школы, то это они и есть. Эти вратари возглавляли когорту талантливых голкиперов, а уже за ними шли чуть хуже по качеству, но интересные по содержанию и умению», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

В составе ЦСКА Акинфеев играет с 2003 года. Сезон-2023/24 станет 21-м для него в основной команде армейцев. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок, а также в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

В сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-polnostyu-soglasen-s-kafanovym-chto-yashin-dasaev-i-akinfeev-luchshie-rossiiskie-vratari-265773/
Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Ринат Дасаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
Виталий Кафанов
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