Игнатьев верит, что «Локомотив» может стать чемпионом России в следующем сезоне

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев признался, что верит в чемпионство железнодорожников в следующем сезоне РПЛ.

«В следующем сезоне «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту». Да, «Зенит» будет фаворитом, если ничего у них не случится, не уедут бразильцы. Но «Локомотив» провел хорошую селекцию, которая еще не закончилась, усилил руководство клуба, которое делает внятные действия, есть новый молодой тренерский штаб. Я верю, что «Локомотив» может стать чемпионом в следующем году. Конечно, это возможно. Они на верном пути», — цитирует Игнатьева Legalbet.

По итогам минувшего сезона «Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России. Победителем РПЛ стал «Зенит», серебряные медали завоевал ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку».