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РПЛ

Сегодня, 00:11

Игнатьев: «В чемпионской гонке преимущество на стороне «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что в чемпионской гонке РПЛ преимущество на стороне «Зенита».

«Чемпионат — это долгая дистанция, еще будет множество футбольный перипетий по ходу турнира. На данном этапе важно отвоевать психологическое преимущество. Сейчас мы имеем: «Краснодар», который хочет утвердиться в своем выбранном курсе и двигаться вперед, и «Зенит», который набрал ход и чувствует, что второе место — это не место клуба, который выиграл пять чемпионств подряд. Повторюсь, они сейчас набирают форму и наверстывают упущенное, дыша в спину «Краснодару». Но мне думается, что преимущество на стороне «Зенита», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком идет на первом месте, опережая на 2 очка «Зенит», идущий вторым.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-zenit-nabiraet-hod-i-naverstyivaet-upushhennoe-dyisha-v-spinu-krasnodaru
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
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