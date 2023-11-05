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Сегодня, 19:38

Игнатьев высказался о победе «Краснодара» над «Крыльями Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался о победе «Краснодара» над «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ (2:1).

«Второй тайм мне больше понравился. В первом команды играли парашютом. Боялись что-то не расплескать, поэтому скорости были не запредельные. Внимание соперники больше уделяли обороне. У обеих команд хорошо ходил мяч, они его пытались контролировать, но боялись допустить ошибку и потерять из-за этого место под солнцем. Второй тайм получился другим. Оба клуба прибавили в скорости, больше стало куража, интересных ходов, направленных в штрафную площадь. Но при этом и та, и другая команда оставили хорошее впечатление. Быки выиграли заслуженно, но камень в огород самарцев тоже бросить нельзя. Они показали свое игровое умение, которое так нравится зрителям. Соперники много провели хороших комбинаций. Этот матч запомнится своим качеством. Гол Олусегуна получился очень красивым. Ну а мяч Писарского — это вина защитников быков. Кордоба — один из сильнейших. А может и самый сильный форвард в РПЛ. По игре он мне больше импонирует. С точки зрения нападающего у него больше понятных индивидуальных действий», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На втором месте «Зенит» (29 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005431668_boris_ignatev_kordoba_mne_bolshe_nravitsya_kak_forvard_chem_kasserra
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Борис Игнатьев
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