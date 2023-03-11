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11 марта, 23:32

Игнатьев: «Локомотив» играл эмоционально, с большим желанием добиться победы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался о победе «Локомотива» над «Ахматом» (1:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Локомотив» в прошлом матче одержал хорошую победу, и сегодня с первых минут гости вышли играть эмоционально, с большим желанием добиться победы и в этом матче. Все складывалось успешно, они имели игровое преимущество, которое воплотилось в гол Пиняева. А дальше все пошло не так, как хотелось бы москвичам. Случились два удаления. В вдевятером играть сложно, но «Локомотив» хорошо оборонялся и успевал проводить контратаки», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005044915_boris_ignatev_na_rol_kapitana_lokomotiva_net_kandidaturyi_luchshe_dzyubyi
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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