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Сегодня, 18:13

Игнатьев: «Очевидно, что «Локомотив» смазал начало весенний части РПЛ»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре «Локомотива» после зимней паузы РПЛ.

В последних 3 турах московский клуб потерпел поражение от «Динамо» (1:2), а также сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1).

«У железнодорожников очевидные проблемы с составом, то нет Дзюбы, то Пиняева, то Тикнизяна. Нет стабильности в составе. К тому же видны проблемы с реализацией. По сути в «Локомотиве» на данный момент только несколько футболистов могут качественно решить свой момент. Это Глушенков, Миранчук и мало играющий Жемалетдинов.

Если говорить про положение железнодорожников в турнирной таблице, то думается, что это то место, которое соответствует их возможностям на сегодняшний день. Но очевидно, что начало весенний части чемпионата «Локомотив» смазал», — цитирует Игнатьева Legalbet.

На данный момент «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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