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Сегодня, 09:32

Игнатьев: «Спартак», «Ростов» и ЦСКА держат в уме второе место в чемпионате»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о претендентах на второе место в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Какие клубы будут претендовать на серебряную медаль РПЛ? Здесь все реально. Конечно, «Спартак», «Ростов» и ЦСКА держат в уме второе место. Эти команды будут биться за вице-чемпионство до конца чемпионата. Потому что с первым место все уже предельно ясно. «Зенит» теперь никто не догонит. Команда стоит особняком в турнирной таблице», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 54 очка. Вторым идет «Ростов» (45). Третью строчку занимает «Спартак» (42), четвертую — ЦСКА (41).

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-spartak-rostov-i-tsska-derzhat-v-ume-tolko-vtoroe-mesto-v-rpl
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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