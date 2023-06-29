Игнатьев: «Сарвели что-то умеет, но это не выдающийся футболист»

Футбольный эксперт Борис Игнатьев оценил трансфер нападающего Владислава Сарвели из «Сочи» в «Локомотив».

«Это перспективный футболист. Но не стоит чего ждать от него уже сегодня, потому что все игроки группы атаки, которые сейчас есть в распоряжении Галактионова, сильнее. Имею в виду Пиняева, Дзюбу, Глушенкова. Главное, что будет хорошее отношение к процессу, потому что эти ребят хорошо друг друга знают. Они нашли взаимопонимание и в человеческом плане. Так что приобретение нормальное. Еще бы в оборону найти кадры», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Также он отметил, что не видит в Сарвели выдающегося футболиста.

«Сарвели — это просто игрок. Он не даст всего того, чего мы ждем от команды. Нам надо, чтобы железнодорожники были вровень с «Зенитом». А это обыкновенный, старательный парень. Он что-то умеет, но это не выдающийся футболист. Но раз клуб решил его взять, значит, у руководства есть какие-то соображения на этот счет», — добавил специалист.

29 июня «Локомотив» официально объявил о переходе Сарвели. Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате России, отметился 4 голами и 1 результативной передачей.