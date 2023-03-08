Игнатьев высказался за переход всего российского футбола на систему «весна — осень»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что переход РПЛ на систему «весна — осень» необходим в том случае, если все дивизионы перейдут на этот формат.

«Система «весна — осень», как я думаю, для нас самая приемлемая, даже не с точки зрения климатических условий, хотя здесь нужно брать наши особенности: холодные зимы и сложность подготовки полей, да и зритель страдает, — цитирует Игнатьева ТАСС. — Еще нужно говорить и том, что мы ничего ни в чем не выиграли, переходя на систему «осень — весна» и синхронизируя календари, это синхронизация подразумевает, когда мы и Европа начинаем в одно время и у них нет преимущества в игровой подготовке к Лиге чемпионов. Но здесь в любом случае они уже играют, а мы начинаем только в марте, поэтому было бы у нас преимущество по старой доброй системе «весна — осень».

«Наверное, есть смысл думать, но тогда нужно весь футбол переводить. Есть ситуация, когда наши низшие дивизионы начинают в апреле, а заканчивают в октябре, почти полгода игроки только тренируются и за это получают деньги. Нужно переводить весь чемпионат, начиная от высшего звена и заканчивая низшей лигой», — добавил Игнатьев.

С 1992 года чемпионаты России проводились в формате «весна — осень», матчи стартовали весной и завершались осенью. Сезон-2011/12 национального первенства был переходным и длился полтора года. С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень — весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.