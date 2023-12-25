Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:14

Игнатьев: «Взлететь «Пари НН» на уровень ведущих наших клубов будет крайне сложно»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер Борис Игнатьев прокомментировал выступление «Пари НН» в первой части сезона.

— Качество игры заметно лучше, чем результат, — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру». — Нижегородцы очень мобилизованы, старательны. Много имеют моментов во время матчей. У них хорошее функциональное состояние. Я не видел практически ни одного матча, где бы они уступили в психологическом плане. Они держат этот уровень еще и потому, что их тренером является хороший мотиватор — Сергей Юран, который сам прошел огонь, воду и сейчас проходит медные трубы. Думаю, что есть понимание, как они играют, и во что. Иногда Юран говорит о том, что ему не достает квалификации футболистов, чтобы сделать шаг вперед. Но таков удел этих команд, которые высоко взлететь не могут, но при этом действуют, исходя из своих оптимальных возможностей.

— Есть у команды ресурсы подняться выше или 9-е место — ее потолок?

— Всегда есть такая возможность. Но главное — не растерять все то, что нижегородцы показывают сегодня. Поднять уровень индивидуального мастерства сложнее. Время упущено. Но общекомандный игровой уровень, наверное, Юрану поднять удастся. Хотя взлететь очень высоко, на уровень ведущих наших клубов, будет крайне сложно.

После 18 туров нижегородцы с 24 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005522232_boris_ignatev_vzletet_na_uroven_veduschih_klubov_rpl_pari_nn_budet_krayne_slojno
ФК Нижний Новгород
Борис Игнатьев
0
Читайте также
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Бивол победил британца Артура и защитил титул чемпиона WBA
Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии
В Газе число жертв ударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев достигло 70 человек
Политолог указал на попытки оппозиции в Сербии доказать свою нужность Западу
Визитку Путина продали на электронном аукционе Петербурга за 2 млн рублей
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Источник: «Спартак» предлагал 6 миллионов долларов за форварда «Сан-Лоренсо» Барейро