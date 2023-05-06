Игнатьев заявил, что Бразильцы «Зенита» подтвердят свой класс в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Матч будет напряженным, предстоит эмоциональный матч, будет много борьбы. У «Зенита» больше игрового командного мастерства, оно и решит итог встречи. «Спартак», наверное, найдет в себе силы, чтобы предстать в новом обличии по сравнению с предыдущими матчами, но ему не хватит этой энергии для противопоставления «Зениту». Думаю, сине-бело-голубые предложат красно-белым более высокоорганизованную игру, а мастера из Бразилии подтвердят свой класс в нашем чемпионате», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол-Ру».

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.