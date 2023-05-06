КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:52

Игнатьев заявил, что Бразильцы «Зенита» подтвердят свой класс в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Матч будет напряженным, предстоит эмоциональный матч, будет много борьбы. У «Зенита» больше игрового командного мастерства, оно и решит итог встречи. «Спартак», наверное, найдет в себе силы, чтобы предстать в новом обличии по сравнению с предыдущими матчами, но ему не хватит этой энергии для противопоставления «Зениту». Думаю, сине-бело-голубые предложат красно-белым более высокоорганизованную игру, а мастера из Бразилии подтвердят свой класс в нашем чемпионате», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол-Ру».

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005112975_ignatev_brazilcyi_zenita_podtverdyat_svoy_klass_v_matche_so_spartakom
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
0
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Химки» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча
Кечинов — о предстоящем матче «Спартака»: «Хотелось, чтобы завтра команда не дала бы «Зениту» стать чемпионом»
Шикунов надеется, что «Спартак» даст бой «Зениту»
Горшков считает, что «Зенит» победит в матче со «Спартаком»
«Химки» — «Динамо»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Кувырки Кержакова и Аршавина, драка в Кубке, 1:7. Культовые моменты противостояния «Зенита» со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гацкан поделился мнением о борьбе команды за первое и второе места чемпионата России

Мостовой все еще намерен пройти обучение на тренера этим летом