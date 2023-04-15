Игнатьев заявил, что ЦСКА придется очень тяжело в выездном матче с «Уралом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

«Каждая игра на данном этапе чемпионата является тестом на готовность бороться за медали. Армейцы показывают качественную игру, выстроенная командная игра, у них хорошее физическое состояние, умелые действия в атаке — чем многие команды не могут похвалиться. Но при этом они сегодня играют с командой, которая показывает не только характер, в особенности, в играх у себя дома, но и качественный футбол. Гончаренко удалось мотивировать и психологически раскрепостить своих подопечных, и они показывают не только боевой футбол, но и достаточно осмысленный. Понятно, что они будут делать, армейцам сегодня будет крайне тяжело, учитывая еще и то, что игра состоится в чужих стенах», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.