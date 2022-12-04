Игнатьев: «Скажут перейти в АФК — перейдем, но хотелось бы играть в еврокубках»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился мнением о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию. Президент РФС Александр Дюков заявил, что этот вопрос будет поднят на ближайшем заседании исполкома.

«Я не знаю юридических аспектов этого вопроса и не понимаю, как это все должно происходить, поэтому мне тяжело ответить — я за переход в АФК или нет. Я играю здесь и сейчас, а что будет завтра — не знаю. Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдем. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами. Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает. Но везде есть свои нюансы. Вообще, хочется просто играть в футбол и не вести таких разговоров», — цитирует игрока «РБ Спорт».

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.