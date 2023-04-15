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Сегодня, 16:16

Игнатьев заявил, что Гончаренко может рассказать игрокам «Урала» о ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о том, может ли повлиять тот факт, что наставник «Урала» Виктор Гончаренко ранее тренировал ЦСКА, на исход матча между этими командами в 23-м туре РПЛ.

«У него есть больше понимания, больше знания деталей и возможностей тех футболистов, с которыми он работал. У него шире границы общения со своими игроками о ЦСКА, он может рассказать об армейцах, как мама — о своем сыне, настолько Виктор знает большинство футболистов ЦСКА и их возможности, что, конечно, не каждому доступно», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/15/20218813.shtml
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ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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