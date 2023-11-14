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Сегодня, 22:19

Игнатьев: «Краснодар» не подарит «Зениту» титул, будет биться в каждом матче»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о положении команд в РПЛ после первой половины сезона.

«Первая половина сезона порадовала плотным расположением команд в верхней части турнирной таблицы. Для многих стало неожиданным лидерство «Краснодара» на протяжении всего этого отрезка. Надеюсь, «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» будут идти ноздря в ноздрю до самого финиша. Понятно, что кто-то отвалится, но это вряд ли будет «Краснодар». Матч в Санкт-Петербурге показал, что «быки» ни в чем не уступают «Зениту» и просто так своего не отдадут. «Краснодар» точно не подарит «Зениту» титул, будет биться в каждом матче. Они уже чувствуют, что могут добиться большого успеха», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте — «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку «Динамо» (25 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-krasnodar-ne-podarit-zenitu-titul-budet-bit-sya-v-kazhdom-matche/
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Борис Игнатьев
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