КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Игнатьев заявил, что мечтает воссоединиться с Сулеймановым

Алина Савинова
Telegram Дзен

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что хотел бы воссоединиться с бывшим партнером по «Краснодару» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

«Хотел ли бы я воссоединиться с Шапи? Вообще, мечтаю, если честно. Мы с ним лучшие друзья и всегда хотели играть вместе. Конечно, я поддерживаю связь с Шапи, мы постоянно общаемся», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

С 2022 года Сулейманов выступает на правах аренды за «Хапоэль». Ранее СМИ сообщали об интересе израильского клуба к Игнатьеву.

Игнатьев перешел в «Локомотив» в июле 2022 года в качестве свободного агента. За 22 матча в составе московского клуба нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-ignat-ev-mechtayu-vossoedinit-sya-s-shapi-my-vsegda-hoteli-igrat-vmeste/
Иван Игнатьев
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иржи Ярошик: «Есть немного сожаления, что не взял с ЦСКА Кубок УЕФА»

Губерниев: «Смотреть шоу Слуцкого невыносимо, даже у меня уши сворачиваются»