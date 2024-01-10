Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Игнатьев заявил, что на сегодняшний день «Зенит» и «Краснодар» во главе пелотона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ и оценил шансы «Краснодара» в борьбе с «Зенитом».

«Останется ли «Краснодар» основной действующей силой после перерыва? Я вообще не могу сказать, потому что в нашем футболе сложно говорить. Пройдет три месяца, в первых стартовых матчах мы увидим, возможно, совершенно иные команды. «Зенит» усилится, «Краснодар», «Спартак», «Локомотив». Эти три месяца кто-то успешно использует для учебно-тренировочной работы. На сегодняшний день эти две команды во главе пелотона. И будем ждать, что все остальные втянутся в эту игру, повысив смотрибельность нашего чемпионата», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков), на третьем — «Динамо» (32), на четвертом — «Локомотив» (31), на пятом — «Спартак» (30).

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-na-segodnyashnii-den-zenit-i-krasnodar-vo-glave-pelotona-322376/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
Обсудить
Читайте также
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Ветераны СКА написали письмо Президенту Путину с критикой судейства в КХЛ
Семимесячная девочка умерла в поезде Москва-Чита
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
У главы Пентагона Остина был диагностирован рак простаты
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Канищев считает, что «Зенит» не слезет с бразильской иглы

Селюк оценил трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»