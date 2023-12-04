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Сегодня, 15:54

Игнатьев заявил, что не предполагал победы «Локомотива» над «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не предполагал победы «Локомотива» над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Конечно, я предполагал, что у «Зенита» будет преимущество, потому что петербуржцы приучили нас к тому, что они действуют с позиции силы. Но «Локомотив» придумал, как выстроить свою игру, как использовать свои возможности, как обезопасить свои ворота от атак соперника, и четко следовал этому курсу. Они не пытались играть на встречных курсах, а отдавали территорию и пространство, стараясь большими силами обороняться и закрывать бреши в защите. «Зенит» пытался вскрыть защиту соперника, играл с преимуществом, но оно было скорее гипотетическим. Первый гол помог «Локомотиву» психологически. Такие ошибки, какую допустил Кержаков, действуют на соперника обескураживающе. Хозяева добились, на мой взгляд, заслуженной победы в данной игре», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/04/21846685.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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