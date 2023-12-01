Игнатьев заявил, что не стоит ставить крест на участии «Краснодара» в чемпионской гонке

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, повлияет ли дисквалификация форварда «Краснодара» Джона Кордобы на судьбу команды в чемпионской гонке РПЛ.

«Дисквалификация Кордобы не сможет лишить «Краснодар» шансов на чемпионство в текущем сезоне. В РПЛ впереди еще много матчей, а во время зимней паузы в командах произойдут определенные изменения, как и в работе тренерских штабов. Поэтому делать сейчас какие-то выводы весьма преждевременно. Добавлю, что краснодарцы — это те немногие, кто всегда находится в определенном движении и ищет новых футболистов, подходящих для их игры», — цитирует Игнатьева RT.

«Краснодар» с 32 баллами после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» на 1 очко отстают от лидирующего «Зенита».