Игнатьев прокомментировал информацию об ухудшении состояния

Российский тренер по футболу Борис Игнатьев признался, что не видит смысла говорить о состояния своего здоровья.

Ранее появилась информация, что здоровье 84-летнего Игнатьева резко ухудшилось на фоне осложнений из-за онкологии.

«У всех своя жизнь, свои заботы. Я не вижу смысла обсуждать эту тему, потому что она закончится на уровне разговоров», — приводит ТАСС слова Игнатьева.

Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР. Он возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Также специалист работал в «Торпедо», «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурне», «Аль-Иттихаде», «Шаньдуне» и других командах.