Игнатьев заявил, что нельзя сравнивать уровень РПЛ с другими лигами из-за отсутствия еврокубков

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об уровне РПЛ на фоне турецкой Суперлиги.

«Это сравнение сейчас выглядит дилетантским. Как можно сравнивать уровень команд, если мы с ними не играем? Они играют в Лиге чемпионов, а мы не играем, но ведь вопрос — по каким причинам? Если бы мы играли, то тогда можно было бы сравнивать, что из себя представляют российские клубы. Выходят они из групповой стадии или на этом все заканчивается? Турецкие команды по крайней мере часто играют в плей-офф еврокубковых соревнований. Если мы берем не все команды, а только те, которые определяют статус того или иного чемпионата, то наши клубы ни с кем сравнивать нельзя, потому что они играют совсем на другом уровне», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

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