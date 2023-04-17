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Сегодня, 14:27

Игнатьев заявил, что «Ростов» лишил «Зенит» всех козырей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил для дуэль «Ростова» и «Зенита» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

«Матч оправдал ожидания. «Ростов» показал, что у нас, кроме «Зенита», есть хорошие команды. Они знают, как против «Зенита» играть. И не только знают, но и умеют. У них для этого есть для этого кадры, умение, тактическая выучка. «Ростов» показал, что если «Зенит» не выходит на свой запредельный уровень, можно играть с ним на равных. При этом «Зенит», конечно, во втором тайме имел преимущество, в перерыве, видимо, был разговор в раздевалке. Людям напомнили, что на одном мастерстве выиграть невозможно. Они прибавили в скорости, движении. Но «Ростов» хорошо подготовился к игре. И в первом тайме лишил соперника всех козырей. Они высоко прессинговали. Если не получалось там сбить зенитовцев с игрового ритма, выстраивали оборонительные редуты на своей половине поля и дожидались момента, когда можно проводить контратаки», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-rostovchane-lishili-zenit-vseh-kozy-rej/
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