Игнатьев заявил, что «Спартак» должен бороться за свой имидж и доброе имя

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил состояние «Спартака» перед матчем 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Разобьет ли «Спартак» миф о некой несостоятельности с точки зрения психологии некоторых футболистов, которые после трех побед в кубковых баталиях проиграли «Акрону»? Команда не была настроена на рабочий лад, игроки были не в том состоянии, которое позволило бы им показать, кто есть кто. Второй тайм — тому подтверждение, «Спартак» был надежнее, увереннее, и имел преимущество. Но на поезд надо готовиться заранее, иначе забудешь или зонт, или шляпу — это нужно делать загодя. А они думали, что победа достанется им легко. «Спартак» должен бороться за свой имидж, за свое доброе имя, за свои традиции. Полагаю, здесь не столько тренер влияет, хотя тренер — важная фигура во всех этих начинаниях. Но есть матчи, когда за себя должны постоять игроки. Они должны для себя понять, что это влияет на их имидж. Либо они подтвердят, что являются большими мастерами, либо покажут, что им платят деньги не такие, каких они заслуживают», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в Москве в понедельник, 24 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит Владислав Безбородов.